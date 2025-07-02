HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir Çeşme'de yangın! Plajdan seyrettiler... Vatandaşlara tahliye anonsu yapıldı

İçerik devam ediyor
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'de art arda çıkan orman yangınları ciğerlerimizi yaktı. Son olarak İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Yangın çıktığı sırada denizde olan bazı vatandaşlar yangını plajdan izledi. Öte yandan yetkililer vatandaşlara tahliye anonsu yaptı. İşte detaylar...

Türkiye'de son günlerde çıkan yangınlarla mücadele devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bugün yaptığı açıklamada birçok bölgedeki yangınların kontrol altına alındığını duyurmuştu.

İzmir Çeşme de yangın! Plajdan seyrettiler... Vatandaşlara tahliye anonsu yapıldı 1

ÇEŞME'DE MAKİLİK YANGINI

Bakandan gelen sevindirici haberin ardından tedirgin eden bir yangın haberi de İzmir Çeşme'den geldi. Çeşme'nin Ildırı Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerledi.

İzmir Çeşme de yangın! Plajdan seyrettiler... Vatandaşlara tahliye anonsu yapıldı 2

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI HAVADAN VE KARADAN SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının yerleşim alanına sıçramaması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

İzmir Çeşme de yangın! Plajdan seyrettiler... Vatandaşlara tahliye anonsu yapıldı 3

YANGINI PLAJDAN SEYRETTİLER! VATANDAŞA TAHLİYE ANONSU

Öte yandan yangının çıktığı sırada denizde olan bazı vatandaşlar yangını plajdan izledi. Yetkililer ise bölge halkına tahliye anonsu yaptı. Yapılan anonsta, "Vatandaşlarımızın dikkatine, lütfen evlerimizi tahliye edelim, yangın bölgesinden uzaklaşalım" ifadeleri kullanılırken; yangının yerleşim yerlerine ulaşma tehlikesi bulunuyor.

İzmir Çeşme de yangın! Plajdan seyrettiler... Vatandaşlara tahliye anonsu yapıldı 4

DERİNCE'DE DE YANGIN ÇIKTI

Ayrıca Kocaeli'nin Derince ilçesinde de makilik ve ağaçlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yolda yürürken düşüp başını çarptı, hayatını kaybettiYolda yürürken düşüp başını çarptı, hayatını kaybetti
Antalya'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşandıAntalya'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşandı

Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir çeşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Şekip Taşpınar hayatını kaybetti!

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Şekip Taşpınar hayatını kaybetti!

Leman Dergisi’ndeki skandal karikatürü çizen Doğan Pehlevan'ın ifadesi ortaya çıktı

Leman Dergisi’ndeki skandal karikatürü çizen Doğan Pehlevan'ın ifadesi ortaya çıktı

Birçok kalemde artış! Benzin, sigara, alkol... Hepsine zam geliyor! İşte rakamlar

Birçok kalemde artış! Benzin, sigara, alkol... Hepsine zam geliyor! İşte rakamlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP liderine 'Leman' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP liderine 'Leman' tepkisi

Özel, 'Hiçbir kardeşimi satmam' diyerek Soyer'e sahip çıktı

Özel, 'Hiçbir kardeşimi satmam' diyerek Soyer'e sahip çıktı

Bursa Gemlik'te 4,3 büyüklüğündeki deprem korkuttu! Gözler yine uzman isimlere çevrildi: "7 civarında deprem üreteceğini varsayabiliriz"

Bursa Gemlik'te 4,3 büyüklüğündeki deprem korkuttu! Gözler yine uzman isimlere çevrildi: "7 civarında deprem üreteceğini varsayabiliriz"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.