İzmir Çeşme'de yangın! Plajdan seyrettiler... Vatandaşlara tahliye anonsu yapıldı

Türkiye'de son günlerde çıkan yangınlarla mücadele devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bugün yaptığı açıklamada birçok bölgedeki yangınların kontrol altına alındığını duyurmuştu.

ÇEŞME'DE MAKİLİK YANGINI

Bakandan gelen sevindirici haberin ardından tedirgin eden bir yangın haberi de İzmir Çeşme'den geldi. Çeşme'nin Ildırı Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerledi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI HAVADAN VE KARADAN SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının yerleşim alanına sıçramaması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

YANGINI PLAJDAN SEYRETTİLER! VATANDAŞA TAHLİYE ANONSU

Öte yandan yangının çıktığı sırada denizde olan bazı vatandaşlar yangını plajdan izledi. Yetkililer ise bölge halkına tahliye anonsu yaptı. Yapılan anonsta, "Vatandaşlarımızın dikkatine, lütfen evlerimizi tahliye edelim, yangın bölgesinden uzaklaşalım" ifadeleri kullanılırken; yangının yerleşim yerlerine ulaşma tehlikesi bulunuyor.

DERİNCE'DE DE YANGIN ÇIKTI

Ayrıca Kocaeli'nin Derince ilçesinde de makilik ve ağaçlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.