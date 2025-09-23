HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

İzmir’de 13 yıl hapis cezasıyla aranan hırsız yakalandı

İzmir’in Konak ilçesinde üç ayrı dosyadan toplam 13 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde durumundan şüphelendikleri şahsı durdurdu.

İzmir’de 13 yıl hapis cezasıyla aranan hırsız yakalandı

İzmir’in Konak ilçesinde üç ayrı dosyadan toplam 13 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde durumundan şüphelendikleri şahsı durdurdu. Şüphelinin ’hırsızlık ve silahlı yağma’ suçlarından, üç ayrı dosyadan toplam 13 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan O.B. (23) olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan O.B., emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail'e bir şok daha! Avrupa ülkesi harekete geçti: Yasaklandıİsrail'e bir şok daha! Avrupa ülkesi harekete geçti: Yasaklandı
Cumhurbaşkanımız tarihe geçecek bir konuşma yapacakCumhurbaşkanımız tarihe geçecek bir konuşma yapacak

Anahtar Kelimeler:
İzmir konak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.