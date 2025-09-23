İzmir’de 13 yıl hapis cezasıyla aranan hırsız yakalandı

İzmir’in Konak ilçesinde üç ayrı dosyadan toplam 13 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde durumundan şüphelendikleri şahsı durdurdu. Şüphelinin ’hırsızlık ve silahlı yağma’ suçlarından, üç ayrı dosyadan toplam 13 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan O.B. (23) olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan O.B., emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır