İzmir'de 15 yaşında öldürülen Hacer'in katiline 15 yıl ceza! Avukat Rezan Epözdemir açıkladı: 'En fazla 24 yıl verilebilir'

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'in 168 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Olay, geçtiğimiz yıl Karabağlar’da meydana gelmişti.

Olay anında 14 yaşında olan U.E.Y., iddiaya göre, 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp’i defalarca bıçaklayarak vahşice öldürmüştü. Gözaltına alınarak tutuklanan U.E.Y. hakkında "canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı. Bir önceki duruşmada savcılık, suçu planlayarak işlediği gerekçesiyle en üst sınırdan ceza talep etmişti.

Cezaevinde başka yaralama olaylarına da karıştığı öğrenilen U.E.Y., mahkemede pişman olduğunu dile getirdi.

15 YIL HAPİS CEZASINA HÜKMETTİ!

Bugün görülen karar duruşmasında mahkeme, sanık U.E.Y.’nin 15 yaşından küçük olması nedeniyle en üst sınırdan 15 yıl hapis cezasına hükmetti. Mahkeme heyeti cezaya herhangi bir indirim uygulamadı. Dosyanın müdahil avukatları, mevcut yasal düzenlemeler gereği 15 yaş altı çocuklara verilebilecek en ağır cezanın uygulandığını belirtti.

MİNGUZZİ DE 18 YAŞINDAN KÜÇÜK İKİ ZANLI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ!

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayattan koparılan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümü de Türkiye'yi yasa boğmuştu. 14 yaşındaki Minguzzi kaykay malzemesi almaya gittiği pazarda 18 yaşından küçük iki zanlı tarafından öldürülmüştü.

"EN FAZLA 24 YIL HAPİS CEZASI VERİLEBİLİR"

Son dönemde artan çocuk suçlularla ilgili hangi düzenlemeler var? Çocuk suçlularla ilgili olaylarla birlikte, TCK'daki çocuk kavramı doğru tanımlanmış mıdır? Bir değişim gerekir mi? 100'den fazla bıçak darbesiyle cinayet çocuk suçluluğu mudur? sorularına Avukat Dr. Rezan Epözdemir şu yanıtları verdi;

"Öncelikle Türk Ceza Kanunun'nun 6. maddesine göre 18 yaşını ikmal etmemiş herkes çocuktur. Türk Ceza Kanunu'nun uygulanması bakımından çocuk olarak kabul edilir. Nitekim Kara Avrupası'nda, Saksan hukukunda, İtalyan Ceza Kanunu'ndaki düzenleme de bu doğrultudadır. Bunun en tipik tezahürü Türk Ceza Kanunu'ndaki 31. maddesindeki yaş küçüklüğü kurumudur. Bu ceza sorumluluğu azaltan bir kurumdur. Türk Ceza Kanunun'nun 31. maddesine göre, suçu işlediği tarihte 15 veya 18 yaşını ihmal etmemiş failler bakımından suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiriyorsa, 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası verilebilir. Yani hiçbir indirim sebebi uygulanmazsa haksız tahrik, takdir indirimi dahil hiçbir indirim sebebi uygulanmazsa faile en fazla 24 yıl hapis cezası verilebilir.

"EN AĞIR CEZA 15 YILDIR"

Türk Ceza Kanunun'nun 31. maddesinin 2. fıkrasına göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda eğer 12 ile 15 yaşındaysa fail, bu durumda verilebilecek en ağır ceza 15 yıldır. Hiçbir indirim sebebi uygulanmazsa takdir indirim gibi, faile verilecek maksimum ceza 15 yıldır. Kasten öldürme suçunda şartla salıverme kurumu takbik edilirse 10 yıl hiçbir adli olaya karışmazsa 10 yıl, denetimle serbestlikle birlikte 9 yıl hapis cezasının infazı söz konusu olur. Hiçbir adli idari olayına karışmazsa şartla salıvermeden faydalanmak suretiyle bu şekilde tahliye olur. Hatta bu failler çocuk koruma kanunu göre; suça sürüklenen çocuk olarak adlandırılır. Kavramsal olarak suça sürüklenen çocuk 18 yaşını ikmal etmemiş olan failler bakımından kullanılan kavramdır.

"YASAL DÜZENLEME YAPILMASI GEREKİR"

Burada da tasarlayarak canavarca hisle veya çocuğa karşı öldürmenin cezası Türk Ceza Kanunu'nun 82. maddesine göre nitelikli kasten öldürmedir ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır. Ama suç işlediği tarihte 12 ile 15 yaş aralarındaysa fail, kemik yaşı tespitiyle de bu durumda maksimum alacağı ceza 15 yıldır. Hiçbir indirim uygulanmazsa 15 yıl ceza alır. 9 yıl da yatarı vardır. Şartla salıverme ve denetimli serbestlik tebliği uygulandıktan sonra.

Burada tartışılması gereken şey Türk Ceza Kanunu'nun 31. maddesine göre yaş küçüklüğü müessesi ve kurumudur. Burdaki ceza ve indirim miktarları çok yüksek. Kara Avrupası'na göre Saksan hukukuna göre bu konuda yasal düzenleme yapılması gerekir."