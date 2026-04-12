İzmir'de 3 aracın karıştığı trafik kazası: 4 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hafif ticari araç, otomobil ve traktörün karıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Dincer Y. (53) idaresindeki hafif ticari araç, Ovakent Mahallesi yolu Yanıkkırı mevkisinde sollama yapmak isterken önce karşı yönden gelen Ecevit B. (51) yönetimindeki otomobile, ardından aynı istikamette S.A. idaresindeki traktöre çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Dincer Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Halil Z. (74), diğer sürücü Ecevit B. ve eşi Kadriye B. (51) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken durumu ağır olan Dincer Y, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İzmir kaza
