HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir’de 3 bin 142 şişe kaçak içki ele geçirildi

İzmir’in Selçuk ilçesinde piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 142 bin TL olan 3 bin 142 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İzmir’de 3 bin 142 şişe kaçak içki ele geçirildi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan turizm sezonu öncesi halk sağlığının korunması, kaçak/sahte alkollü içki kullanımından kaynaklanan ölümlerin önlenmesi ve vergi kaybının önüne geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Selçuk’ta operasyon düzenledi. Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adrese yapılan operasyonda; 3 bin 142 şişe 70 cl’lik sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 142 bin TL olduğu belirlendi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca adli işlem başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bilecik'te trafik kazası; 1 yaralıBilecik'te trafik kazası; 1 yaralı
Osmaniye'de tıra çarpan cipteki sürücü hayatını kaybettiOsmaniye'de tıra çarpan cipteki sürücü hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonlar için tahliye planı! Büyük deprem sonrası İstanbul'da yaşayanların gönderileceği il belli oldu

Milyonlar için tahliye planı! Büyük deprem sonrası İstanbul'da yaşayanların gönderileceği il belli oldu

Altaylı: "3'ünü toplasan 1 operatör etmez..."

Altaylı: "3'ünü toplasan 1 operatör etmez..."

Vatandaş can fırsatçı para derdinde!

Vatandaş can fırsatçı para derdinde!

Celal Şengör’ün sözlerine çok kızdı! ‘Bu angut nasıl bir hoca’

Celal Şengör’ün sözlerine çok kızdı! ‘Bu angut nasıl bir hoca’

Eski patrondan 3 gün süren korkunç işkence

Eski patrondan 3 gün süren korkunç işkence

Gazeteci Özlem Gürses'e hapis cezası

Gazeteci Özlem Gürses'e hapis cezası

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.