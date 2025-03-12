HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı: 16'sı çocuk

İzmir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı: 16'sı çocuk

12.03.2025 22:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 16'sı çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı: 16'sı çocuk

İzmir'in Karaburun ve Foça ilçelerinde, 16'sı çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

2Q

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Mordoğan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 11'i çocuk 25 düzensiz göçmeni yakaladı.

9k

Ekipler, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 kişiyi gözaltına aldı. Foça ilçesinde ise Sahil Güvenlik Botu ve Foça İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 5'i çocuk 13 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kız öğrenci yurdunda yangın paniği! İtfaiye büyümeden söndürdüKız öğrenci yurdunda yangın paniği! İtfaiye büyümeden söndürdü
Siber Güvenlik Kanun Teklifi yasalaştı!Siber Güvenlik Kanun Teklifi yasalaştı!
Anahtar Kelimeler:
İzmir göçmen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump ABD heyetinin Moskova'ya gittiğini duyurdu! "İstersem Rusya'yı mahvedebilirim"

Trump ABD heyetinin Moskova'ya gittiğini duyurdu! "İstersem Rusya'yı mahvedebilirim"

Aylardır yürüyemiyordu! Bakın ayağından ne çıktı...

Aylardır yürüyemiyordu! Bakın ayağından ne çıktı...

Okan Buruk'tan kavga iddialarına yanıt geldi!

Okan Buruk'tan kavga iddialarına yanıt geldi!

Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Solskjaer'in isteği ile Premier Lig'in golcüsü geliyor

Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Solskjaer'in isteği ile Premier Lig'in golcüsü geliyor

Ekrem İmamoğlu "Yeni öğrendik" diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu "Yeni öğrendik" diyerek duyurdu!

Akılalmaz olay! Boş arazide 1 kişi ölü, 3 kişi baygın bulundu!

Akılalmaz olay! Boş arazide 1 kişi ölü, 3 kişi baygın bulundu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.