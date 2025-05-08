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İzmir'de 4 kişi Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı!

İzmir'de, duvarlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli yazılar yazılmasına ilişkin gözaltına alınan CHP Kemalpaşa İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Deviren ve beraberindeki 3 kişi tutuklandı.

İzmir'de 4 kişi Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı!

Polis ekipleri, gece saatlerinde 4 kişinin ilçe merkezindeki farklı noktalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli duvar yazıları yazıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda şüphelilerin, CHP Kemalpaşa Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Deviren ve beraberindeki A.D.B, B.İ. ve İ.S. olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklandı.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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