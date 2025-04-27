İzmir’de 99 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün kaçak göçmenlerle ilgili 3 ayrı çalışma yaptı. Çalışmaların ilki saat 07.00 sıralarında Foça, ikincisi 1 saat sonra Seferihisar açıklarında, üçüncüsü ise saat 11.30'da Seferihisar Maden Koyu’nda Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) ve Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından kaçak göçmenlerin karada tespit edilmesiyle gerçekleştirildi. Düzenlenen ilk çalışmada 3’ü çocuk 41 kaçak göçmen, ikinci çalışmada ise 18’i çocuk 39 göçmen hareketli lastik botta tespit edilerek kıyıya çıkartıldı. Son çalışmada ise karada görev yapan Kolluk Destek Timi tarafından 4’ü çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 25'i çocuk toplam 99 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır