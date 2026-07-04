HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

İzmir'de acı olay! Kayıp olarak aranırken cansız bedeni bulundu

İzmir'in Menderes ilçesinden kayıp olarak aranan Ertan Kaleli Buca ilçesinde ormanda ölü bulundu.

İzmir'de acı olay! Kayıp olarak aranırken cansız bedeni bulundu

Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne 1 Temmuz'da, Ertan Kaleli için ailesi tarafından kayıp başvurusu yapıldı. İhbar üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıs Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, Kaleli'nin cep telefonunun en son Buca ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Buca Doğu çıkışı civarında sinyal verdiğini tespit etti. AFAD ve iz takip köpeklerinin de katılımıyla bölgedeki ormanda arama yapıldı. Ekiplerin arazide yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, Ertan Kaleli dün saat 18.100 sıralarında Zafer Mahallesi'ndeki ormanda ölü bulundu.

SOSYAL MEDYADAN İNTİHAR MESAJI PAYLAŞTI

Ertan Kaleli'nin olaydan 6 gün önce sosyal medya hesabından intihar edeceğine dair mesajlar paylaştığı da ortaya çıktı. Ertan Kaleli'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaleli'nin, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Hatay! Çay içerken başına beton parçası düştüYer: Hatay! Çay içerken başına beton parçası düştü
Yer: Şanlıurfa! Otomobil millet bahçesine uçtuYer: Şanlıurfa! Otomobil millet bahçesine uçtu

Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çarpıcı iddia: "İYİ Partili Gürban AK Parti'ye geçecek"

Çarpıcı iddia: "İYİ Partili Gürban AK Parti'ye geçecek"

Hamaney için 'intikam' yemini! Aylar sonra cenazede ortaya çıktı

Hamaney için 'intikam' yemini! Aylar sonra cenazede ortaya çıktı

Dünya Kupası'nda Mısır Avustralya'yı eledi! Tarih yazdı

Dünya Kupası'nda Mısır Avustralya'yı eledi! Tarih yazdı

Günlerdir tedavi görüyordu! Dilan Polat taburcu oldu

Günlerdir tedavi görüyordu! Dilan Polat taburcu oldu

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Herkes onu konuşuyor! Pilotun maaşını gören şoke oldu

Herkes onu konuşuyor! Pilotun maaşını gören şoke oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.