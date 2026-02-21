HABER

İzmir'de acı olay! Yangında 68 yaşındaki kadın öldü

İzmir'in Urla ilçesinde evde çıkan yangında 68 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi, dumandan etkilenen eşi hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Mahallesi 2142 Sokak'taki evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, balkona çıkarak kurtulan 71 yaşındaki Mehmet A'nın dumandan etkilendiği belirlendi.

HAYATINI KAYBETTİ

Evde mahsur kalan 68 yaşındaki Güler A'nın ise hayatını kaybettiği tespit edildi.

Güler A'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Hastaneye kaldırılan Mehmet A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
