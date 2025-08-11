HABER

İzmir'de aile faciası! Cinnet getiren anne, iki kızını bıçakladı

İzmir Dikili’de, ailevi sorunlar nedeniyle cinnet getiren Havin Gün, iki küçük kızını bıçakladı. 2 yaşındaki Avşin hayatını kaybederken, 3 yaşındaki Nevşin ağır yaralandı. Anne aynı bıçakla intihar etti ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir Dikili’de bir aile faciası yaşandı. Bir anne çocuklarını bıçaklayıp ardından hayatına son verdi. Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde ailevi sorunlarının olduğu iddia edilen Havin Gün, Salimbey Mahallesi'ndeki evinde cinnet getirerek, kızları 2 yaşındaki Avşin ile 3 yaşındaki Nevşin Gün'ü bıçakladı. Havin Gün, daha sonra aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.

1 ÇOCUK ÖLDÜ DİĞERİ AĞIR YARALI!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Dikili Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı çocuklardan Avşin Gün, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Anne Havin Gün ise sevk edildiği Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Nevşin Gün'ün de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan kadının kocası C.G. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İzmir Dikili
