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İzmir'de akılalmaz ihmal! Beton kemerin yıkılmasıyla hayatlarını kaybetmişlerdi; 'Zorluklar içinde okudu' doktor oldu

İzmir'in Menemen ilçesinde dekoratif beton kemerin yıkılması sonucu hayatını kaybeden çocuk doktoru Mehmet Fatih Baltacı (35) ile eşi Güler Baltacı (35) için İzmir Şehir Hastanesi'nde tören yapıldı. Olayın, Baltacı çiftinin 5 yaşındaki kızlarının anaokulu tarafından düzenlenen etkinlikten ayrılırken yaşandığı, çiftin yanındaki kızlarının şans eseri yara almadan kurtulduğu ortaya çıktı. Acılı babadan yürek burkan açıklamalar geldi. İşte detaylar...

İzmir'de akılalmaz ihmal! Beton kemerin yıkılmasıyla hayatlarını kaybetmişlerdi; 'Zorluklar içinde okudu' doktor oldu

İzmir'de bir anaokulu tarafından velilere yönelik kahvaltı organizasyonu düzenlendi. İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde pratisyen hekim olarak görev yapan Mehmet Fatih Baltacı ile eşi Güler Baltacı da kızlarının anaokulu etkinliğine katıldı. Etkinlik sonrası salondan çıkmak üzere kapıya yönelen çiftin üzerine, bahçe giriş kapısında yer alan dekoratif kemer devrildi.

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ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ!

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla enkaz altından çıkarılan Baltacı çifti, Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çift, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında düğün salonu işletmecisi anne baba ve oğlu olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden salonu işleten oğul İ.C. tutuklanırken anne N.C. ve baba G.C. adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

EN ACI VEDA!

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Yaşanan feci olayda hayatını kaybeden bir çocuk sahibi Baltacı çifti için, Dr. Mehmet Fatih Baltacı'nın görev yaptığı İzmir Şehir Hastanesinde tören gerçekleştirildi. Törene İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop, İzmir Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Orhan Gökalp, hayatını kaybeden Baltacı çiftinin mesai arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı.

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Tabutları yan yana konan Mehmet Fatih Baltacı ve Güler Baltacı'nın aile üyeleri, tabutlara sarılarak gözyaşı döktüler. Okunan dualar ve alınan helallik sonucu cenazeler, defnedilmek üzere Ankara'nın Gölbaşı ilçesine götürüldü.

"ÇOK BÜYÜK İHMAL VAR"

Oğlunun ve gelininin büyük bir ihmal sonucu hayatlarını kaybettiğini söyleyen Mehmet Fatih Baltacı'nın acılı babası Ali Rıza Baltacı, basın mensuplarından olayın hukuki sürecinin takip edilmesini rica etti. Baltacı, "Yavrumun ve kızımın mekanları cennet olsun. Biricik yavrularını bizlere emanet edip gittiler. Gözleriniz arkada kalmasın. Çok büyük bir ihmal var. Sağlam yapılmayan bir şey rüzgar olmuş veya olmamış, illa ki düşecekti. Siz basın mensuplarından da tüm bu hukuki sürecin takip edilmesini istirham ediyorum" diye konuştu.

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"GERÇEKTEN ZORLUKLAR İÇİNDE OKUDU"

Baltacı'nın amcasının oğlu Mahir Baltacı da Balıkesir'de öğretmenlik yaptığını, kuzeniyle en son 2 ay önce görüştüğünü belirterek, "Kimsenin aklına gelebilecek bir şey değil ama bir taş duvarın böyle rüzgarla yıkılması insanın aklına gelmiyor. Ne desek boş. İkisi de çok genç. Çocukları yetim ve öksüz kaldı. Yapacak bir şey yok. Biz buradayız. Küçük yaşlardan bu yana doktor olmak istiyordu. Gerçekten zorluklar içinde okudu. Ortamlardan bu kademeye çıkmak kolay değil. Çok başarılı ve güzel bir çocuktu. Van'da uzun süre görev yaptı. İzmir'de abisi vardı, onun yanına geldi. 2 aile bir arada olsun istedik ama nasip işte." ifadelerini kullandı.

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İzmir Menemen'de düğün salonunun bahçe giriş kapısındaki dekoratif kemerin üzerlerine devrilmesi sonucu Doktor Mehmet Fatih Baltacı'nın hayatını kaybettiği, eşi Güler Baltacı'nın ağır yaralandığı olaya ilişkin düğün salonuna ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Görüntülerde; çiftin kız çocuklarıyla kapıya doğru yürüdükleri, bu sırada bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçların savrulduğu görüldü.

(DHA-İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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vefat Doktor
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