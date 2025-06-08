İzmir'de akılalmaz olay! Burnunu ısırıp kopardı, nedeni ise 'pes' dedirtti

Cumhuriyet Meydanı'nda dün akşam saatlerinde Y.Ş. (26), F.G. (20), M.S.Ö. (21) M.K. (28) ve E.Y. (24) ile bir pastanenin çalışanları arasında iş yerinin tuvaletini kullanma nedeniyle tartışma çıktı.

BURNUNU ISIRIP KOPARDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, pastane çalışanı K.A'nın (17) burnunu ısırarak bir kısmını kopardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından K.A. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kavgaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır