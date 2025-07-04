İzmir'de alevlerin biri sönmeden diğeri yükseliyor! Ödemiş, Buca ve Çeşme'de son durum... "Şehrin merkezine inmesi an meselesi"

Son günlerde Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele ediliyor. İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle giderek yayıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yayılan yangında alevlerin en yoğun olduğu nokta olan Ödemiş'ten dün iki acı haber geldi. Bir orman işçisinin şehit olurken, yatağa bağımlı bir vatandaş da hayatını kaybetti.

İzmir'in Ödemiş ilçesi Tosunlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 2 Temmuz saat 21.00 sıralarında yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

Günün ilk ışıklarıyla Ödemiş’teki yangının durumu görüntülendi.

ÖDEMİŞ'TE SON DURUM

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangının kontrol altına alınması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kara ekipleri, çalışmalarına gece boyunca aralıksız devam etti. Havanın aydınlanmasıyla hava unsurları da alevlerle mücadeleye destek vermeye başladı.

Çalışmalar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer ile yürütülüyor.

BEŞ MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın nedeniyle Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü, Ortaköy ve Karadoğan mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edilmiş, yangın söz konusu mahallelerdeki ev ve ağıllarda hasara yol açmıştı.

Alevler, dün akşam saatlerinde Yeniköy Mahallesi'ni de tehdit etmeye başlamış, yangın nedeniyle Suçıktı Mahallesi'ndeki evde yalnız yaşayan yatalak İbrahim Erkan (81) hayatını kaybetmişti.

Yeniköy Mahallesi'ndeki zeytin ağaçlarının yandığı görüldü.

BUCA'DA SON DURUM

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor. Havanın kararmasıyla gece görüşlü helikopterler söndürme çalışmalarına katıldı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle ekipler çalışmalarını güçlükle sürdürürken söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 3 orman işçisi bölgedeki ambulanslarda tedavi altına alındı.

İzmir-Aydın Otoyolu, Kaynaklar ve Gişeler mevkisinden itibaren çift taraflı trafik akışına kapatıldı. Ayrıca Gaziemir-Torbalı kara yolu Kısıkköy kavşağında araçların geçişine izin verilmiyor.

Bu bölgede TOMA'lar da yangına müdahale etmeye başladı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Öte yandan yangına, Zafer Mahallesi Olduruk mevkisinde yapımı devam eden inşaatta kullanılacak demirlerin spiral makinesiyle kesilmesi sonucu çıkan kıvılcımların neden olduğu öğrenildi.

Bu esnada kıvılcımların önce bölgede biriken çöplüğe, oradan da ormanlık alana sıçradığı belirtildi.

Jandarma yangına sebep olduğu gerekçesiyle 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

ÇEŞME'DE SON DURUM

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Ildır Mahallesi'ndeki yangını söndürme çalışmaları gün boyu devam etti. Havanın kararmasıyla karadan müdahale sürüyor.

Jandarma ekipleri, Ildır Mahallesi'ndeki alevlerin evlere yaklaşması nedeniyle bazı konutları tahliye etti.

Yangın, dün Ildır Mahallesi'ndeki tarım alanında başlayıp ormana sıçramıştı. Yangın sebebiyle 3 mahalle boşaltılmıştı.

İlerleyen saatlerde son durumu paylaşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı; yangının enerjisinin düştüğünü açıkladı.

Bölgede günün aydınlanmasıyla beraber havadan müdahale de yeniden başladı.

'AĞLAYIP İSYAN ETMENİN EŞİĞİNDEYİZ'

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan yangın bölgesinden videolu bir paylaşım yaptı. Turan, yardım çağrısında bulundu.

"Yangının şehrin merkezine inmesi an meselesi. Üzümlü Barajı'nın üzerindeyiz. Ödemiş yanıyor, çaresiziz. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Burada Ödemiş'in tamamını kapsayacak bir yangın rüzgarla da artacak. Belediye başkanı olarak burada ağlayıp isyan etmenin eşiğindeyiz. Büyük bir felakete dönüştü." ifadelerini kullandı.

ÇEŞME'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı İzmir Çeşme'deki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Orman kahramanlarımızın gece boyu süren yoğun mücadelesi ve sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hava müdahalemiz sonucu İzmir Çeşme’de yangın KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR.



Ödemiş ve Buca’daki yangınları kontrol altına almak için hava ve karadan yoğun mücadelemiz sürüyor.… pic.twitter.com/vWQVFGt0Pt — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 4, 2025

(AA)