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İzmir'de alışveriş merkezinde sahipsiz köpek 3 yaşındaki çocuğa saldırdı!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
04.03.2025 17:56
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, alışveriş merkezinde sahipsiz köpeğin saldırdığı 3 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

İzmir'de alışveriş merkezinde sahipsiz köpek 3 yaşındaki çocuğa saldırdı!

Aliağa ilçesinde yaşayan Fatih Mehmet Alpaydın, 2 Mart'ta eşi, 3 ve 5 yaşındaki çocuklarıyla Karşıyaka ilçesindeki bir alışveriş merkezine gitti.

Çocuklardan 3 yaşındaki Elif Dua Alpaydın, bir mağazanın önündeki sahipsiz köpeğin saldırması sonucu yaralandı.

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Çocuğunu tedavi ettiren baba Alpaydın, polis merkezine giderek alışveriş merkezi ve köpeği beslediğini iddia ettiği mağazadan şikayetçi oldu.

Alpaydın, olayın eşi ve kızının bir mağazaya girmek isterken yaşandığını söyledi.

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Mağaza önündeki koltukta sahipsiz bir köpeğin olduğunu ifade eden Alpaydın, "O esnada koltuğun üzerindeki köpeğin önünden geçmek zorunda kalıyorlar. Kızım elini uzatıyor köpeği sevmek için, köpek saldırarak kızımı alnından ve dudağından ısırarak yaralıyor, yanağı da morarıyor. Eşim kızımızı çekerek kurtarıyor." dedi.

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Olay anında eşinin çığlık atması üzerine güvenlik personelinin geldiğini belirten Alpaydın, "Neden sahipsiz köpeği çıkarmıyorsunuz?" diye sorduğu güvenlik görevlisinin köpeğin kendilerine de saldırdığını söylediğini, bu nedenle çıkaramadıklarını söylediğini öne sürdü.

Alpaydın, kızının Aliağa Devlet Hastanesi'nde tedavi edildiğini, koruyucu aşılarının yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

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"Ailece psikolojimiz bozuldu. Kızım ve olay sonrasında kardeşini gören 5 yaşındaki ağabeyi anneden babadan ayrı uyumak, odalarında tek başına oynamak istemiyorlar. Gece uyuyamıyorlar. Travmayı atlatamazlarsa destek alacağız. Hayvan seven çocuklarımız, hayvanlardan korkar oldu. Olayın ardından karakola giderek alışveriş merkezi ve mağazadan şikayetçi oldum. Olayın peşini bırakmayacağım. Çünkü bazı mağazalar vatandaşların ilgisini çekmek için sokak hayvanlarının orada bulunmasını bir nevi reklama dönüştürmüşler. Sorumluların cezalandırılmasını ve başka insanların mağdur olmamasını istiyorum."

Alpaydın, saldırgan köpeğin karantinaya alındığını öğrendiklerini kaydetti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir köpek
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