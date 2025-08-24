İzmir'de alkollü sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı

Kaza, akşam saat 20.00 sıralarında Foça'nın Fatih Mahallesi Oruç Reis Caddesi Sazlıca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. (26) yönetimindeki 35 BJJ 424 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan otomobil, S.D.Ö. (48) idaresindeki 06 GE 4930 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK DAHİL DÖRT KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle araçta bulunan sürücü S.D.Ö. ile yolcular A.Ö. (16), Z.K.Ç. (26) ve 3 yaşındaki K.L.Ç. (3) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından Jandarma Trafik ekiplerince yapılan kontrolde sürücü S.D'nın 1.98 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan sürücü hakkında adli tahkikat başlatıldı.

