MSB duyurdu: Mehmetçik'in Somali'deki görevi devam edecek

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklamalardan bazı kesitler şu şekilde:

TERÖRLE MÜCADELE

Son bir hafta içerisinde, 10 PKK'lı terörist teslim oldu. 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan terörist sayısı 35’e ulaştı.

SINIR GÜVENLİĞİ

MSB: Son bir haftada imha edilen 2 kilometre tünel ile birlikte Menbic’de tespit edilen tünel hatlarının yüzde 94’ü (457 km) başarıyla imha edildi. Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 759 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 457) kilometre oldu.

Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12’si terör örgütü üyesi 176 kişi yakalandı, 1735 kişi ise hududu geçemeden engellendi. 1 Ocak'tan bugüne sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 966 engellenen kişi sayısı da 9 bin 714 olmuştur.

(Suriye’de son duruma ilişkin) Suriye hükümeti ve SDG arasındaki entegrasyon sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanmasını bekliyor, halihazırda sahadaki gelişmeleri yakından takip ederek ülkemizin menfaatleri doğrultusunda gerekli tüm tedbirleri alıyoruz.

Entegrasyonun Suriye’nin üniter yapısını, tek devlet, tek ordu ilkesini güçlendirecek şekilde gerçekleşmesinden başka bir ihtimalin söz konusu olmadığını hatırlatıyoruz.

(Somali’deki son gelişmelere ilişkin) Uluslararası istikrara sunduğumuz katkılar kapsamında dost ülke Somali’de güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik eğitim, danışmanlık ve destek faaliyetlerimiz artarak devam etmektedir. Sondaj faaliyetleri ve Somali’de inşa edilen ‘Uzay Limanı ve Test Atış Alanı’nın emniyetini sağlamaya, Somali Milli Ordusu tarafından icra edilen terörle mücadele operasyonlarına azami destek vermeye devam etmekteyiz.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Somali’deki varlığı ve sağladığı destekle etkin caydırıcılığını sürdürecektir.

(Airbus heyetinin ziyaretine ilişkin) Bakanlığımız ve AIRBUS arasında, havacılık kabiliyetlerimizin artırılmasına yönelik mevcut ortaklığımızın güçlendirilmesi ve potansiyel iş birliği sahaları hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

(Yunanistan ile Chevron şirketi arasındaki anlaşmaya ilişkin) Yunanistan’ın, Girit’in güneyindeki hidrokarbon sahalarında tek taraflı olarak uluslararası şirketler ile yürüttüğü faaliyetler doğrudan ülkemizin deniz yetki alanlarını etkilememekle birlikte uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilişkilerine aykırılık teşkil etmektedir.

