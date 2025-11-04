HABER

İzmir'de araca silahlı saldırı! Saldırgan yakalandı

İzmir'de bir araca, motosikletli bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda aracın sürücüsü ağır yaralanırken kaçan saldırgan yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 16.00 sıralarında Konak ilçesi Eşrefpaşa Caddesi'nde motosikletli A.Y. (22), araca ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, araçta bulunan A.T.'nin (31) ağır yaralandığı belirlendi. Yaralı, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. A.T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, saldırının ardından kaçan şüpheli A.Y. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerince yapılan incelemede taraflar arasında önceden husumet bulunduğu, olayın bu nedenle gerçekleştirildiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HUSUMET İDDİASI

28 Mayıs 2023 tarihinde aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grubun konuşmak üzere 574. Sokak'ta bir araya geldiği, görüşme sırasında iki grup arasında tabanca ile karşılıklı ateş açılması sonucu A.Y.'nin (26) başından, kardeşi A.Y. ile birlikte üç kişinin ise vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi. Olaydan bir gün sonra akşam saatlerinde 2 kişi tarafından Zafertepe Mahallesi 574. Sokak'ta bulunan kıraathaneye molotofkokteylli saldırı düzenlendiği ve bu nedenle iki grup arasında husumet bulunduğu öğrenildi.

04 Kasım 2025
04 Kasım 2025

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
