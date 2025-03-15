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İzmir'de aranan 139 şüpheli yakalandı

15.03.2025 10:20
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İzmir'de son 1 haftada yapılan denetim ve devriyelerde çok sayıda ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ve çalıntı araç ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan 139 şüpheli de yakalandı.

İzmir'de aranan 139 şüpheli yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği'ne bağlı ekipler, 8- 14 Mart tarihleri arasında bir dizi çalışma yaptı.

Denetim ve devriyelerde, kontrol edilen araç ve şüphelilerin üzerinden 12 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, kaçak olduğu belirlenen 773 paket sigara, 130 litre alkol, 361 gram esrar, 4 bin 113 uyuşturucu hap ele geçirildi.

3'ü çalıntı, 4'ü şasi numarası kazınmış toplam 7 motosiklet bulundu. 30 şüpheliye uyuşturucu satmak, 173 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmaktan, 555 şüpheliye yoklama kaçağı olmaktan işlem yapıldı. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 139 şüpheli yine ekipler tarafından yakalandı.

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(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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İzmir
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