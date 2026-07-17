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İzmir’de asma iskele devrildi! Yaralılar var

İzmir'in Balçova ilçesinde dış cephe iskelesinin yıkılması sonucu tadilat yapan kardeş 3 işçi metrelerce yükseklikten düşerek yaralandı.

İzmir’de asma iskele devrildi! Yaralılar var

Olay, saat 18.00 sıralarında Korutürk Mahallesi Kardelen Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Kardeş oldukları öğrenilen D.K., İ.K. ve V.K, asma iskele üzerinde apartmanın dış cephe onarımını yaptıkları sırada, iskele bilinmeyen nedenle devrildi. Kardeş olan 3 işçi, metrelerce yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından 3 işçi ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir
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