İzmir’de Balçova Barajı da kurudu

İzmir'de içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajlardan Alaçatı Kutlu Aktaş ve Gördes'in ardından Balçova Barajı da kurudu. Böylelikle kente içme suyu sağlayan 6 barajdan 3’ü tamamen kurumuş oldu.



Kuraklık ve yağış azlığı nedeniyle İzmir’de barajlardaki su oranı her geçen gün düşüyor. Kentte içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajlardan biri olan Balçova Barajı da kurudu. Daha önce kuruyan Alaçatı Kutlu Aktaş ve Gördes barajları ile birlikte kente içme suyu sağlayan 6 barajdan 3’ü kurumuş oldu. Kentin içme suyunun büyük bölümünün karşılandığı Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 2,58'e, Ürkmez Barajı'nda yüzde 3,64’e, Güzelhisar Barajı'nda ise yüzde 47,7’ye geriledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU), 15 yıldır içme suyu alınmayan Güzelhisar Barajı'ndan, ayrıca yenilenen Sarıkız, Göksu ve Halkapınar kuyularından içme suyu temin ederek İzmir’in günlük su ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Kentte içme suyu rezervinin yağışlı döneme kadar dikkatli kullanılması ve büyük ölçekli su kesintilerinin önlenmesi için alınan tedbirler de uygulanmaya devam ediyor. 2 günde 1 planlı ve dönüşümlü su kesintileri, park ve bahçe sulamalarının sınırlandırılması, fazla tüketimi önlemek için çok su tüketen abonelerin kademeli olarak daha fazla ücret ödemesi gibi tedbirlerle su miktarı korunmaya çalışılıyor.

