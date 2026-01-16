İzmir'de banka aracı soygunu! Tutuklandılar

Olay, 12 Ocak'ta Yenitepe Mahallesi'ndeki bir ATM’nin önünde meydana geldi. İki ayrı bankanın ATM'sine para yüklemek için çalışma yapan banka aracının silahlı 2 personeli, bir grup tarafından tabancayla etkisiz hale getirildi. Şüpheliler, çalışanları plastik kelepçeyle bağlayıp, banka aracında ve ATM'deki 13 milyon 162 bin 780 TL, 10 bin 300 Amerikan Doları, 6 bin 540 Avro ve 100 İngiliz Sterlini'ni alıp otomobille kaçtı. Yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler C.M. (24), M.M. (27), F.A. (28), M.O.Ç. (20), A.F.G. (27) ve R.O. (27), M.Ş. (30), M.A. (20), Ş.Ö. (45) ve bir suça sürüklenen çocuk M.E.A.'yı (16) gözaltına aldı.

SİLAH VE PARANIN BÜYÜK BİR KISMI BULUNDU

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 5 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör, çok sayıda fişek ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gasbedilen paranın büyük bir kısmının da bulunduğu kaydedildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.O., savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden C.M., M.M., F.A., M.O.Ç., A.F.G., M.Ş., M.A. ve M.E.A., tutuklanırken, Ş.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır