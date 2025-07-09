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İzmir’de belediye otobüsü alev alev yandı! Yolcular canını zor kurtardı: O uyarı tepki çekti

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait Bornova Evka-4 seferini yapan 566 numaralı ESHOT otobüsü, seyir halindeyken alev aldı. Otobüste bulunan yolcular canlarını zor kurtarırken, yangının büyüklüğü çevrede paniğe neden oldu. Şoförün "Panik yapmayın" çağrısı yeterli olmazken, itfaiye ekiplerinin geç müdahalesi vatandaşların tepkisine yol açtı.

İzmir’de belediye otobüsü alev alev yandı! Yolcular canını zor kurtardı: O uyarı tepki çekti
Begüm Özkaynak

Olay, akşam saatlerinde Bornova ilçesinde meydana geldi. Evka-4 seferini yapan 566 numaralı ESHOT otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede otobüsü sararken, içerideki yolcular büyük panik yaşadı. Yolcular kendi imkanlarıyla araçtan inerek uzaklaştı. Otobüsün tamamen yanmaya başlamasıyla çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ancak yangına geç müdahale edildiğini ileri süren vatandaşlar, hem otobüs şoförüne hem de itfaiye ekiplerine tepki gösterdi.

İzmir’de belediye otobüsü alev alev yandı! Yolcular canını zor kurtardı: O uyarı tepki çekti 1

CAN KAYBI VEYA YARALANMA YAŞANMADI

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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