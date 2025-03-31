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  4. İzmir 'de bir eğlence mekanında başlayan tartışma sokağa taştı, silahlar konuştu! : Amca, yeğen ve yabancı uyruklu bir kadın hayatını kaybetti

İzmir 'de bir eğlence mekanında başlayan tartışma sokağa taştı, silahlar konuştu! : Amca, yeğen ve yabancı uyruklu bir kadın hayatını kaybetti

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
31.03.2025 14:52
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İzmir’in Urla ilçesinde eğlence merkezinde çıkan ve dışarı taşan silahlı kavga, 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Gece saatlerinde yaşanan olayda amca ve yeğen Sadık ve Mustafa Sarıtaş ile yabancı uyruklu Valentina Gurgenadze, tabancayla vurularak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

İzmir 'de bir eğlence mekanında başlayan tartışma sokağa taştı, silahlar konuştu! : Amca, yeğen ve yabancı uyruklu bir kadın hayatını kaybetti

Olay, saat 02.00 sıralarında Urla'nın Altıntaş Mahallesi'ndeki eğlence merkezinin önünde meydana geldi. Her ikisi de inşaat işçisi olan 2 çocuk babası Sadık Sarıtaş ile amcası evli, 2 çocuk babası Mustafa Sarıtaş, eğlenmek için gittikleri mekanda 2 kişi ile tartıştı. Tartışma dışarı taşarken, çıkan kavgada Sadık Sarıtaş, amcası Mustafa Sarıtaş ile yabancı uyruklu Valentina Gurgenadze tabancayla vurularak yaralandı.

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Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, amca -yeğenin yanı sıra Valentina Gurgenadze'nin yaşamlarını yitirdiği belirlendi. 3 kişinin cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayın ardından şüpheliler H.B. ve S.S.'yi yakaladı. Şüphelilerin işlemleri sürerken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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