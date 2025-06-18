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İzmir'de Buca Belediyesi'nde bazı çalışanlar iş bıraktı

İzmir'in Buca Belediyesi'nde Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası'na (Genel İş) üye bazı çalışanlar, ortalama 150 bin lirayı bulan maaş alacakları sebebiyle iş bıraktı.

İzmir'de Buca Belediyesi'nde bazı çalışanlar iş bıraktı

Buca Belediyesi'nde görev yapan DİSK'e bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası'na (Genel İş) üye bazı çalışanlar, ortalama olarak kişi başı 150 bin lira maaş alacakları olduğu gerekçesiyle iş bıraktı. İşçiler sabahın erken saatlerinden itibaren belediyenin önünde toplandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Buca Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nde büro personeli işçi Ayça Pektaş, son olarak nisan ayı maaşlarının yarısını alabildiklerini söyleyerek, "Öncelikle kamuoyunu bizimle alakalı çok yanlış bilgilendiriyorlar. Buca Belediyesi işçileri olarak pandemiden beri büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Hizmetlerimizin karşılığında maaşlarımızı alamıyoruz. Kamuoyunda yer alan rakamlara karşın çıplak maaşımız 30 bin lira. Yan haklarla, yol ve yemekle 45-46 bin liraları buluyor. Aylardır maaşlarımızı yarım alıyoruz. Önce parça parça yatırmaya başladılar. Onu da geçtik haziran ayındayız ve hala nisan ayının yarım maaşıyla idare etmeye çalışıyoruz. Geçinemiyoruz. Bu kadar ekonomik sıkıntının içinde çalışmaya çalıştık ancak artık işe gelecek paramız kalmadı. Biz de kanunda da var olan iş edinmeme hakkımızı kullanıyoruz. Ortalama kişi başı 150 bin lira alacağımız var. Alana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

'İŞVEREN AÇISINDAN DA SUÇ'

Bazı çalışanların icra ve nafaka ödemelerinin maaşlarından kesilmesine rağmen ilgili dosyalara aktarılmadığını söyleyen Pekcan, "1763 şirket çalışanı arkadaşımız bu durumu yaşıyor. Bugün kendi istekleriyle çalışan arkadaşlarımız var. Ancak bunun da altında yaratılan baskı ve korku var. Alacaklarımızı alamadığımız gibi üstüne bir de tutanak tutmakla, işten çıkarılmakla tehdit ediliyoruz. Birçok arkadaşımızın aylardır maaşlarından kesilen icra alacakları ve nafakalar ilgili dosyalara aktarılmıyor. Dolayısıyla arkadaşlarımız maaşlarından kesilmiş olmasına rağmen faiz ödemek zorunda kalıyorlar. Bu işveren açısından da bir suç" diye konuştu. (DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir DİSK Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
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