HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir’de Cadılar Bayramı temalı gece koşusu yapıldı! İşte sosyal medyada gündem olan o anlar

Her yıl dünyanın birçok ülkesinde renkli kostümler, korkutucu maskeler ve ışıl ışıl süslemelerle kutlanan Cadılar Bayramı (Halloween) son yıllarda Türkiye’de kutlanmaya başladı. Son olarak İzmir’den gelen Cadılar Bayramı etkinliği dikkat çekerken bir yandan da tartışma yarattı. İzmir'in Bornova ilçesinde ‘Cadılar Bayramı’ temalı gece koşusu yapıldı. İşte o anlar…

İzmir’de Cadılar Bayramı temalı gece koşusu yapıldı! İşte sosyal medyada gündem olan o anlar

İzmir’in Bornova ilçesindeki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, sıra dışı bir spor etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Gece düzenlenen Cadılar Bayramı temasıyla organize edilen kostümlü koşuya çok sayıda kişi katıldı. Aralarında zombi, 'Çığlık' maskeli karakter ve çeşitli korku filmi figürlerinin de bulunduğu kostümler giyen katılımcılar, parkta renkli görüntüler oluşturdu.

İzmir’de çekilen görüntüler sosyal medyada da hızla yayılırken etkinliğe olumlu olumsuz binlerce yorum yağdı.

İşte o anlar:

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
9 yaşındaki oğlunu ve kardeşini bıçaklayarak öldürdü9 yaşındaki oğlunu ve kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Sındırgı'da bir deprem daha! Güne korkutan bir sarsıntıyla daha uyandılar…Sındırgı'da bir deprem daha! Güne korkutan bir sarsıntıyla daha uyandılar…
Anahtar Kelimeler:
İzmir Bornova Cadılar Bayramı gece halloween koşu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

DSÖ'den kötü haberi verdi! M çiçeği virüsü Afrika'nın ötesine yayıldı

DSÖ'den kötü haberi verdi! M çiçeği virüsü Afrika'nın ötesine yayıldı

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

2015 yılında Türkiye pazarından çekilmişti!

2015 yılında Türkiye pazarından çekilmişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.