İzmir’de Cadılar Bayramı temalı gece koşusu yapıldı! İşte sosyal medyada gündem olan o anlar

İzmir’in Bornova ilçesindeki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, sıra dışı bir spor etkinliğine ev sahipliği yaptı.
Gece düzenlenen Cadılar Bayramı temasıyla organize edilen kostümlü koşuya çok sayıda kişi katıldı. Aralarında zombi, 'Çığlık' maskeli karakter ve çeşitli korku filmi figürlerinin de bulunduğu kostümler giyen katılımcılar, parkta renkli görüntüler oluşturdu.
İzmir’de çekilen görüntüler sosyal medyada da hızla yayılırken etkinliğe olumlu olumsuz binlerce yorum yağdı.
İşte o anlar:
