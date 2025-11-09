HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir'de cep telefonu aksesuar mağazasında yangın

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir cep telefonu aksesuar mağazasında çıkan yangın, maddi hasara neden oldu. Çıkan yangın sonucunda iş yerinde maddi hasarın oluştuğu öğrenildi.

İzmir'de cep telefonu aksesuar mağazasında yangın

Yangın, gece saatlerinde Kültür Mahallesi 282 sokak üzerinde bulunan cep telefonu aksesuar satışı mağazasında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bir telefon cep telefonu aksesuar satışı mağazasında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

İzmir de cep telefonu aksesuar mağazasında yangın 1

OLAYDA YARALANAN OLMADI

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Çıkan yangın sonucunda iş yerinde maddi hasarın oluştuğu öğrenildi.

(İHA)
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muğla'da eş zamanlı "Huzur ve Güvenlik" uygulamasıMuğla'da eş zamanlı "Huzur ve Güvenlik" uygulaması
Kastamonu'da baba tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdüKastamonu'da baba tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü

Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Salim Güran katilin ismini verdi: "Kabak gibi ortada"

Salim Güran katilin ismini verdi: "Kabak gibi ortada"

Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

Victor Osimhen'e 150 milyon Euro teklif! Galatasaray'ın kafası şimdi çok ama çok karışacak...

Victor Osimhen'e 150 milyon Euro teklif! Galatasaray'ın kafası şimdi çok ama çok karışacak...

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

'Bu tarihi yazın' Asgari ücret için 'Hükümet bunu istiyor ama...'

'Bu tarihi yazın' Asgari ücret için 'Hükümet bunu istiyor ama...'

18 milyonluk aracın kapısı kilitlendi, iş insanı az kalsın yanarak ölüyordu

18 milyonluk aracın kapısı kilitlendi, iş insanı az kalsın yanarak ölüyordu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.