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İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı

İzmir'de çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheli yakalandı.

İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülere yönelik dün bir dizi çalışma gerçekleştirdi. Motosikletli Polis Timler Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından Gaziemir ilçesinde yapılan denetimde, kontrol edilen şüpheli V.K.'nın, 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Gözaltına alınan V.K., Gaziemir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Motosikletli Polis Timler Amirliği'ne bağlı ekipler ise Konak ilçesinde şüphe üzerine durdurulup, kontrol edilen şüpheli N.Y.'nin 'birden fazla kişi ile tehdit' suçundan hakkında 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan N.Y., Basmane Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri de Gaziemir ilçesinde çalışma yaptı. Kontrol edilen şüpheli C.T.E.'nin 'kasten öldürme' suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan C.T.E., Gaziemir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir suçlu
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