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Saatler süren yangın söndürüldü! 175 ev boşaltılmış, 500'den fazla vatandaş tahliye edilmişti

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Ufuk Dağ

Her yaz yaşadığımız yangın kabusu bu sene İzmir'le yine kendini hatırlattı. Aliağa'da ormanlık alanda çıkan yangın büyüdü ve 20 saatten fazla söndürülemedi. 175 ev boşaltıldı, 550 vatandaş tahliye edildi. Tahliye edilenler spor salonlarına yerleştirildi. Saatler süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangınında 20 saat geride kaldı. Bölgede ekiplerin yoğun müdahalesi devam ederken, havanın kararmasıyla durdurulan hava müdahalesi günün ilk ışıklarında tekrar başladı. İlerleyen saatlerde yangın kontrol altına alındı.

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175 EV BOŞALTILDI, 550 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Aliağa ilçesinde, Aliağa Bozköy ile Foça Ilıpınar arasındaki ormanda, dün saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 20 dakika içinde ilk müdahalesini yaptı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için 8 uçak, 16 helikopter, 71 arazöz, 33 iş makinesi, 44 tanker ve 625 saha personeli görev aldı. Ilıpınar Mahallesi'ndeki 175 ev boşaltılırken, 550 vatandaş tedbir amacıyla tahliye edildi.

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VALİ BİLGİ ALDI

Yangın 19 saati geride bırakırken, İzmir Valisi Süleyman Elban, çalışmaları yakından takip etti. Akşam saatlerinde yangın için koordinasyon merkezine gelen Vali Elban, bilgi aldı ve daha sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

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SPOR SALONLARINA YERLEŞTİRİLDİLER

İzmir Valisi Süleyman Elban, Ilıpınar Mahallesi'nde 175 evin tedbir amaçlı olarak boşaltıldığını, 550'nin üzerinde kişinin tahliye edildiğini, tahliye olanların bir kısmının Foça'daki çok amaçlı spor salonlarına yerleştirildiğini, bir kısmının da civar yerleşim yerlerindeki yakınlarına gittiğini belirtti.

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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Orman Geenl Müdürlüğü son olarak yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Gece boyunca verdiğimiz yoğun mücadelenin ardından İzmir Aliağa yangınını kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor." açıklamasını yaptı

"MÜCADELE ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR" DEMİŞTİ

Alınan tedbirlerle yangında ölen ve yaralananın olmadığını ifade eden Vali Elban, “Saat 12.30 sıralarında Aliağa Bozköy ile Foça Ilıpınar arasında bir orman yangını başladı. 12.50 itibarıyla ilk hava araçlarımız yangına müdahaleye başladı. Havanın çok sıcak olması, nem oranının yüzde 20’nin altına düşmüş olması ve hem hızı hem de dengesiz esen rüzgarla birlikte yangın çok hızlı yayılmaya başladı. Arkadaşlarımız hem havadan, hem karadan yangına müdahale ettiler; etmeye de devam ediyorlar. Ancak şu an itibarıyla yangın kontrol altına alınmış değil.

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Yangının enerjisi belli bir oranda düşmüş durumda. Çok şükür nem oranı da biraz yükseldi. 12.50'den akşam 20.15'e kadar 8 uçağımız, 16 helikopterimizle havadan; 71 arazöz, 33 iş makinesi, 44 tankerimizle ve 625 sahada görev yapan personelimizle müdahalemiz aralıksız olarak devam ediyor.

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"YANGIN İYİCE BASKILANDI"

Sayısı net olmamakla beraber yangından etkilenen bazı evlerimiz var. Köy merkezlerine aldığımız tedbirlerle yangının köylere ulaşmasını engelledik. Etkilenen evlerde daha önce aldığımız tedbirlerle vatandaşlarımızı zaten tahliye etmiştik. Tesellimiz odur ki şu an itibarıyla hem vatandaşlarımızı erken tahliye ettik, hem de yaralanan vatandaşımız yok. Müdahale eden hiçbir personelimizde de yaralananımız yok. Burası kırsal bir bölge.

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Bu bölgede 600'ün üzerinde büyükbaş ve küçükbaşı da hızlıca tahliye ettik, dolayısıyla evcil ve besi hayvanlarımızda da yaralanan veya ölen yok. Rüzgarın biraz azalması, nemin biraz artması avantajını da kullanarak arkadaşlarımız yangını iyice baskılamış durumdalar. Şu an en azından yangının büyümesini baskılıyorlar. Sabaha kadar bu işi belli bir noktaya getirmiş oluruz diye düşünüyorum."

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VALİ ELBAN’DAN UYARI

Vali Elban, vatandaşlara yeni yangınlar olmaması için uyarılarda bulundu. Yangını yaşayanların korku duyduklarını ve personelin ise canla başla mücadele ettiğini vurgulayan Vali Elban, "Önümüzdeki 4-5 gün çok sıcak geçecek. Maalesef rüzgarların çok sert olması ve poyrazla beraber nem oranının çok düşmesi bekleniyor.

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Ortam yangın olmasıyla ilgili her türlü riski veriyor. Tüm vatandaşlarımızdan izmarit atmamaları, sahada yaptıkları tadilatlarda, piknik yaparken, bahçede yapacakları temizlikler konusunda ateş yakmamaları ve en ufak bir ateşi arazide söndürmeden terk etmemeleri konusunda ricalarda bulunuyoruz. Şurada görüyorsunuz; binlerce arkadaşımız, yüzlerce iş makinesi seferber oldu. Birçok insanın evi ve kendisi etkileniyor, hayati tehlike atlatıyor. Herkesten azami dikkat ve özen bekliyoruz. Çok sıcak günlerdeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir Aliağa tahliye
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