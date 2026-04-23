İzmir'de çocuklar 'afet' yönetti

İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilginç bir etkinlik gerçekleştirildi. Çocuklar, afet yönetimi konusunda deneyim kazandı.

İzmir Valiliği himayesinde, AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle İzmir Afet Yönetim Merkezi'nde '23 Nisan'da Çocuklar Afeti Yönetiyor' etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe; İzmir Valisi Süleyman Elban'ın yanı sıra İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci de katıldı.

Türkiye'de ilk kez düzenlenen etkinlikte afet yönetim süreçleri çocuklar tarafından deneyimlendi. Nebahat Alparslan Karadavut, Bayraklı Osman Faruk Verimer ve İhsane Tuna Dıravacıoğlu ilkokullarının 3'üncü ve 4'üncü sınıflar 63 öğrenci afet yönetimi, koordinasyon ve saha çalışmalarında rol aldı.

BAŞARIYLA İCRA EDİLDİ

Meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından tatbikat sirenlerinin çalmasıyla senaryo faaliyetine başlandı. Çocuk protokol üyeleri, Afet Yönetim Merkezi'ne gelerek arama kurtarma faaliyetleri yürüttü, saha bağlantıları gerçekleştirdi ve afet grupları raporlaması yaptı. Minikler, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında oluşturulan 23 afet grubunda görev yaptı. Yönetim merkezinin yanı sıra bazı öğrenciler de arama kurtarma ekibinde yer aldı. Öğrenciler, saha çalışmalarında yer aldı. Çocukların afet bilinci kazanmaları, kriz anlarında koordinasyon, iletişim ve karar verme süreçlerini uygulamalı olarak deneyimlemeleri amaçlanan etkinlikte; öğrencilerin afet yönetimi konusundaki farkındalıklarını artırmak ve bu bilinci uygulama içinde geliştirmelerinin hedeflendiği belirtildi. Senaryo icra edildi.

VALİ ELBAN'DAN ÇOCUKLARA TEBRİK

Etkinlikte konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Sizleri hayata her anlamda iyi hazırlamak için devlet olarak büyük gayret içerisindeyiz. Bunu sadece okullarda, ailede değil, hayatın her alanında sağlamaya çalışıyoruz. Bu güzel ülkeyi, vatanı, devleti gönül huzuruyla sizlere teslim edelim istiyoruz. Çocukların iyi bir meslek sahibi bireyler olarak yetişirken, afetler konusunda da bilinçli olmalarını önemsiyoruz. Gerçekten çok güzel çalışmışsınız, çok güzel hazırlanmışsınız. Sanki gerçek bir afet yaşanıyor. Bir afeti sanki yıllarca bu işlerde çalışmış gibi hem bilgi sahibi hem de yönetim konusunda tecrübeniz var gibi yönetiyorsunuz" dedi.

"ÇOK GÜZEL BİR TECRÜBE KAZANDIM"

Etkinlikte AFAD İl Müdürü olarak görev yapan 4'üncü sınıf öğrencisi Melis Yavuzalp, "Afet gruplarıyla birlikte afeti yönettik. Arama kurtarma grubunu bilgilendirerek birlikte çalışma yürüttük. Bir afet durumunda protokol üyelerinin çalışma şartlarını öğrendik" diye konuştu.

Etkinlikte finans ve kaynak yönetimi görevini gerçekleştiren 4'üncü sınıf öğrencisi Deniz Aydın ise "Burada olmak harika. Çok güzel tecrübe kazandım. Afet anında neler yapıldığını görmüş oldum" dedi. Konuşmaların ardından öğrencilere başarı belgeleri verildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

