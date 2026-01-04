HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir’de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, belediye otobüsünü sollamaya çalıştığı sırada devrilen motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir’de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Bayraklı ilçesi Emek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihan Ali Sönmez (34) idaresindeki plakasız motosiklet, aynı istikamette seyir halinde olan B.A. (31) yönetimindeki ESHOT otobüsünü sollamaya çalıştı. Bu sırada kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kaza sonucu savrularak kaldırıma düşen motosiklet sürücüsü Sönmez ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Sönmez, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan, kazaya karışan otobüsün sürücüsü B.A. ile olay anında karşı yönden gelen motosikletin sürücüsü H.K. (37), işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yaşlı adam evinde ölü bulunduYaşlı adam evinde ölü bulundu
Lodos, yük gemilerini vurdu! Edremit Körfezi’ne sığındılarLodos, yük gemilerini vurdu! Edremit Körfezi’ne sığındılar

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Dünya Venezuela'yı konuşurken Trump yeni hedefi açık açık söyledi!

Dünya Venezuela'yı konuşurken Trump yeni hedefi açık açık söyledi!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.