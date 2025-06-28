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İzmir'de düğünde havaya ateş etmek için silah alan 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde düğünde havaya ateş etmek için silah alan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir'de düğünde havaya ateş etmek için silah alan 2 şüpheli tutuklandı

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, Doğançay Mahallesi'nde B.Ç. (24), A.Ç. (20), E.F.Y. (24) ve S.Z'nin (21) düğün esnasında kullanmak için silah aldıkları bilgisi üzerine operasyon başlattı.

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RUHSATSIZ 2 TABANCA, 3 POMPALI TÜFEK VE HAVALI TABANCA

Şüphelilerin ikametlerinde arama yapan ekipler, ruhsatsız 2 tabanca, 3 pompalı tüfek ve havalı tabanca ile bu silahlara ait 361 fişek ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından E.F.Y. serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç. ve S.Z. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, B.Ç. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Bayraklı düğün silah
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