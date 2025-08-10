HABER

İzmir'de elektrik kesintisi alarmı: Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir 10 Ağustos Pazar elektrik kesintisi...

İzmir'de yaşayan vatandaşlar, 10 Ağustos 2025 Pazar günü gerçekleşecek planlı elektrik kesintileriyle ilgili endişeli. GDZ Elektrik Dağıtım'ın yaptığı açıklamaya göre, şehrin çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerden etkilenecek ilçe ve mahalleler merak konusu olurken, vatandaşlar alternatif çözümler aramaya başladı. Elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçelerin detayları haberimizde...

Sedef Karatay

İzmir'de yaşayanlar, 10 Ağustos 2025 Pazar günü yaşanacak planlı elektrik kesintileri nedeniyle hazırlık yapıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinin duyurduğu kesintiler, şehrin birçok ilçesinde hayatı olumsuz etkileyecek. Kesintilerin nedeni hakkında net bir açıklama yapılmazken, bakım ve onarım çalışmalarının sebep olabileceği tahmin ediliyor.

İzmir de elektrik kesintisi alarmı: Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir 10 Ağustos Pazar elektrik kesintisi... 1

Vatandaşlar, kesintilerden etkilenecek bölgeleri ve saatleri öğrenmek için GDZ Elektrik Dağıtım'ın internet sitesini ve çağrı merkezini yoğun şekilde kullanıyor. GDZ Elektrik Dağıtım'dan yapılan açıklamada, kesintilerin planlı olduğu ve vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek için gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtildi.

İZMİR'DE YAŞANACAK ELEKTRİK KESİNTİLERİ

10:00 - 13:00 BAYINDIR / İZMİR

  • Lütuflar
  • Alanköy
  • Gaziler
  • Buruncuk
  • Çenikler
  • Kabaağaç
  • Karahayıt
  • Karapınar
  • Kızılkeçili
  • Zeytinova

09:00 - 14:00 GÜZELBAHÇE / İZMİR

  • Maltepe

09:00 - 12:00 KEMALPAŞA / İZMİR

  • Beşpınar
  • Sütçüler

09:15 - 17:15 KİRAZ / İZMİR

  • Suludere

10:00 - 13:00 KINIK / İZMİR

  • Karadere

09:00 - 17:00 ÖDEMİŞ / İZMİR

  • Artıcak

10:00 - 16:00 SELÇUK / İZMİR

  • Belevi
96 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Nem yüzde 100'e ulaştı... Nefes almakta zorlanıyorlar96 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Nem yüzde 100'e ulaştı... Nefes almakta zorlanıyorlar

