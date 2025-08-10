İzmir'de elektrik kesintisi alarmı: Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir 10 Ağustos Pazar elektrik kesintisi...

İzmir'de yaşayanlar, 10 Ağustos 2025 Pazar günü yaşanacak planlı elektrik kesintileri nedeniyle hazırlık yapıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinin duyurduğu kesintiler, şehrin birçok ilçesinde hayatı olumsuz etkileyecek. Kesintilerin nedeni hakkında net bir açıklama yapılmazken, bakım ve onarım çalışmalarının sebep olabileceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlar, kesintilerden etkilenecek bölgeleri ve saatleri öğrenmek için GDZ Elektrik Dağıtım'ın internet sitesini ve çağrı merkezini yoğun şekilde kullanıyor. GDZ Elektrik Dağıtım'dan yapılan açıklamada, kesintilerin planlı olduğu ve vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek için gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtildi.

İZMİR'DE YAŞANACAK ELEKTRİK KESİNTİLERİ

10:00 - 13:00 BAYINDIR / İZMİR

Lütuflar

Alanköy

Gaziler

Buruncuk

Çenikler

Kabaağaç

Karahayıt

Karapınar

Kızılkeçili

Zeytinova

09:00 - 14:00 GÜZELBAHÇE / İZMİR

Maltepe

09:00 - 12:00 KEMALPAŞA / İZMİR

Beşpınar

Sütçüler

09:15 - 17:15 KİRAZ / İZMİR

Suludere

10:00 - 13:00 KINIK / İZMİR

Karadere

09:00 - 17:00 ÖDEMİŞ / İZMİR

Artıcak

10:00 - 16:00 SELÇUK / İZMİR