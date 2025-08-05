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İzmir'de GBT kontrolünde jandarmaya saldırdılar! Böyle tehdit etti: "Seni sivilken vururum, öldürürüm!"

İzmir’in Torbalı ilçesinde jandarma ekiplerine fiziki müdahalede bulunan 8 şüpheli gözaltına alınırken, firari 2 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor. Jandarmaya yönelik darp ve tehdit anları ise saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, bazı jandarma personeline yumruk atıldığı ve bir şüphelinin "Seni sivilken vururum, öldürürüm" şeklinde tehditte bulunduğu anlar yer aldı.

İzmir'de GBT kontrolünde jandarmaya saldırdılar! Böyle tehdit etti: "Seni sivilken vururum, öldürürüm!"

Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi’nde dün gece saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, devriye görevi yapan jandarma ekipleri, bir kahvehanede yüksek sesle çevreyi rahatsız eden grupla karşılaştı.

İzmir de GBT kontrolünde jandarmaya saldırdılar! Böyle tehdit etti: "Seni sivilken vururum, öldürürüm!" 1

ARBEDE ÇIKTI JANDARMAYA SALDIRDILAR!

GBT kontrolü yapmak isteyen ekiplere, içerideki şahıslar fiziki müdahalede bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edilirken, çıkan arbedede T.K., C.Ş., U.E., M.M., A.D., A.T.A., B.K. ve S.D. isimli 8 şüpheli gözaltına alındı. A.Z. ve A.Z. isimli 2 şüphelinin ise olay yerinden kaçtığı ve firari oldukları öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir de GBT kontrolünde jandarmaya saldırdılar! Böyle tehdit etti: "Seni sivilken vururum, öldürürüm!" 2

"SENİ SİVİLKEN VURURUM, ÖLDÜRÜRÜM"

Öte yandan olay anı kameralara yansıdı. Görüntülerde, bazı jandarma personeline yumruk atıldığı ve bir şüphelinin "Seni sivilken vururum, öldürürüm" şeklinde tehditte bulunduğu anlar yer aldı.

İzmir de GBT kontrolünde jandarmaya saldırdılar! Böyle tehdit etti: "Seni sivilken vururum, öldürürüm!" 3

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)

05 Ağustos 2025
05 Ağustos 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
İzmir gbt jandarma saldırı
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