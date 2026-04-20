İzmir'de genç doktor feci şekilde can vermişti! Kahreden anlar ortaya çıktı

Melih Kadir Yılmaz

İzmir'de meydana gelen kazada doktor Beyza Nur Pürmüs (25) feci şekilde hayatını kaybetmişti. Kahreden anlara ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişelerinde meydana geldi. İddiaya göre, Beyza Nur Pürmüs idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarptı.

ARAÇTA YANGIN ÇIKTI

Çarpmanın etkisiyle otomobilde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Otomobildeki yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

KAHREDEN ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan korkunç kaza kameralara yansıdı. Görüntülerde, Beyza Nur Pürmüs'ün (25) kullandığı otomobilin gişelerin önündeki bariyere çarpması yer alıyor.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden geçen yıl mezun olan Pürmüs'ün, İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Kliniği'nde araştırma görevlisi olarak doktorluk görevini sürdürdüğü öğrenilmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobil dünyasında ezber bozan gelişme!Otomobil dünyasında ezber bozan gelişme!
Balkonda yanan kitaplar paniğe neden olduBalkonda yanan kitaplar paniğe neden oldu

Kahramanmaraş'taki saldırı sonrası görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'nün öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı! "Yakıyorsun, bir daha görsemmmm"

Açıklamayı Trump yaptı: ABD, İran gemisini vurdu

Trabzonspor'a son dakika şoku! Fırtına fırsat tepti

Elenen isim belli oldu! Seyirci ikiye bölündü

SGK'lı anneye 123 bin TL, memur anneye 247 bin TL!

Dışarıda yemek daha da zorlaşacak! %20 zam kapıda

