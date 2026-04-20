İzmir'de genç doktor feci şekilde can vermişti! Kahreden anlar ortaya çıktı

Kaza, saat 19.00 sıralarında İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişelerinde meydana geldi. İddiaya göre, Beyza Nur Pürmüs idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarptı.

ARAÇTA YANGIN ÇIKTI

Çarpmanın etkisiyle otomobilde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Otomobildeki yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

KAHREDEN ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan korkunç kaza kameralara yansıdı. Görüntülerde, Beyza Nur Pürmüs'ün (25) kullandığı otomobilin gişelerin önündeki bariyere çarpması yer alıyor.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden geçen yıl mezun olan Pürmüs'ün, İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Kliniği'nde araştırma görevlisi olarak doktorluk görevini sürdürdüğü öğrenilmişti.