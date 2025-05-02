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İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İzmir 02 Mayıs Cuma hava durumu!

İzmir 02 Mayıs Cuma hava durumu açıklandı. Bugün İzmir'de hava durumu sabah saatlerinde çok bulutlu olacak. İşte son durum...

İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İzmir 02 Mayıs Cuma hava durumu!
Nilgün Akbıyık

İzmir'de 2 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu, sabah saatlerinde çok bulutlu olacak. Gün boyunca bulutlar aralıklı olarak güneş ışığını geçirecek. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece ise 12°C civarında hissedilecek. Bu durum, mevsim normallerine yakın bir hava koşulunu gösteriyor.

Hafta sonu hava koşulları daha iyi olacak. 3 Mayıs Cumartesi, bol güneş ışığı altında sıcaklık 25°C'ye yükselecek. 4 Mayıs Pazar günü de güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. 5 Mayıs Pazartesi günü hava daha değişken olacak. Yer yer güneşli, ardından bulutlanma görülecek. Sıcaklıklar 29°C'ye ulaşacak.

Bu dönemde, özellikle hafta sonu açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunulacak. 5 Mayıs Pazartesi günü değişken hava nedeniyle planlarınızı esnek tutmanızda fayda var.

Günlük hava durumu raporlarını takip etmek, ani değişimlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt sağlığınızı korumanız önemlidir. Sıcaklıklar arttıkça, bol su içerek ve hafif kıyafetler tercih ederek serin kalabilirsiniz. 5 Mayıs Pazartesi için, hava değişkenliğine karşı hazırlıklı olmak amacıyla yanınıza bir yağmurluk veya şemsiye almanız iyi olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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