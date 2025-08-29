HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

İzmir’de iş yeri ve araç kurşunlamaya 2 tutuklama

İzmir'in 4 ilçesinde iş yeri ve araç kurşunlama olaylarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 2'si tutuklandı, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir’de iş yeri ve araç kurşunlamaya 2 tutuklama

Bornova, Buca, Menemen ve Çiğli ilçelerinde 8 ayrı iş yeri ve araç kurşunlama olaylarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Bornova, Buca, Menemen ve Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen müşterek çalışmalarda 5 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otobüs şoförü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi!Otobüs şoförü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi!
Sigara fabrikası gibi eve operasyonSigara fabrikası gibi eve operasyon

Anahtar Kelimeler:
Araç Bornova
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe’ye gelmeden Galatasaray'ı sildi!

Fenerbahçe’ye gelmeden Galatasaray'ı sildi!

Halit Yukay'ın ölümünde yeni detay! Sır dolu 16 dakika...

Halit Yukay'ın ölümünde yeni detay! Sır dolu 16 dakika...

Telefon şarj ederken dikkat! Bunları sakın yapmayın

Telefon şarj ederken dikkat! Bunları sakın yapmayın

"Ekrem İmamoğlu'nun kasası" iddiasına bizzat yanıt verdi

"Ekrem İmamoğlu'nun kasası" iddiasına bizzat yanıt verdi

Jandarma aracına çarpan tırdan uyuşturucu madde çıktı

Jandarma aracına çarpan tırdan uyuşturucu madde çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.