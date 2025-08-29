İzmir’de iş yeri ve araç kurşunlamaya 2 tutuklama

Bornova, Buca, Menemen ve Çiğli ilçelerinde 8 ayrı iş yeri ve araç kurşunlama olaylarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Bornova, Buca, Menemen ve Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen müşterek çalışmalarda 5 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

