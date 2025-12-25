İzmir'de, itfaiyeden polis okulunda yangın tatbikatı

İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Buca’da bulunan Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu’nda yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat senaryosuna göre, 4 katlı binanın zemin katında yer alan bir derslikte elektrik hatlarından kaynaklanan bir yangın çıktı. Dumanların hızla binayı sarması üzerine vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına almayı başardı.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır