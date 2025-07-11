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İzmir Mordoğan'da yangın çıktı! Ekipler müdahale ediyor

İzmir’de yangın paniği bir hafta geçmeden tekrar başladı. Mordoğan Manal'da yangın çıktı. Yangını söndürmek üzere çalışmalar başladı.

İzmir Mordoğan'da yangın çıktı! Ekipler müdahale ediyor
Cansu Akalp

İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan Manal'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İzmir Mordoğan da yangın çıktı! Ekipler müdahale ediyor 1

İhbarın ardından Karaburun ve Mordoğan itfaiye ekipleri harekete geçti. Söndürme çalışmaları sürüyor.

BİRÇOK ALAN KÜLE DÖNMÜŞTÜ!

Çeşme başta olmak üzere İzmir'in birçok ilçesinde günlerce süren yangınlar güçlükle kontrol altına alınabilmiş, yangınlar sonucunda şehirdeki birçok ormanlık alan küle dönmüştü.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde hafta içinde çıkan yangın ve Çeşme ile Ödemiş ilçelerinde devam eden yangınlar bunun son örneği oldu.

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Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
nedense hep denize sıfır yerler yanıyor 😡
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