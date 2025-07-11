İzmir Mordoğan'da yangın çıktı! Ekipler müdahale ediyor

İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan Manal'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbarın ardından Karaburun ve Mordoğan itfaiye ekipleri harekete geçti. Söndürme çalışmaları sürüyor.

BİRÇOK ALAN KÜLE DÖNMÜŞTÜ!

Çeşme başta olmak üzere İzmir'in birçok ilçesinde günlerce süren yangınlar güçlükle kontrol altına alınabilmiş, yangınlar sonucunda şehirdeki birçok ormanlık alan küle dönmüştü.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde hafta içinde çıkan yangın ve Çeşme ile Ödemiş ilçelerinde devam eden yangınlar bunun son örneği oldu.