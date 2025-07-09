İzmir'de kabus yeniden başladı! Yangın hızla büyüyor

İzmir yangınlarının ardı arkası kesilmiyor. Çeşme başta olmak üzere İzmir'in birçok ilçesinde günlerce süren yangınlar güçlükle kontrol altına alınabilmiş, yangınlar sonucunda şehirdeki birçok ormanlık alan küle dönmüştü.

Bugün öğlen saatlerinde İzmir'in Menemen ilçesinde başlayan yangın hızla yayılırken, ekipler müdahale ediyor.

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR!

Olay yerine Menemen’den 1 arazöz sevk edilirken orman ekipleri tarafından su takviyesi talebinde bulunuldu. Ayrıca diğer ilçe belediyelerinden de su tankerleri talep edildi. Yangının şu an için yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtildi.