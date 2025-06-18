HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir'de kan donduran cinayet! İZBAN'da sigara içtiği için kendisini uyaran güvenlik görevlisini öldürdü

İzmir'in Menderes ilçesinde, İzmir Banliyö Sistemi’nde (İZBAN) sigara içen M.D. (37), kendisini trenden indiren güvenlik görevlilerine saldırdı. M.D.’nin darbettiği 2 güvenlik görevlisinden Seydihan Alsaç (44), kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra yaşamını yitirdi.

İzmir'de kan donduran cinayet! İZBAN'da sigara içtiği için kendisini uyaran güvenlik görevlisini öldürdü
Begüm Özkaynak

Olay, pazartesi günü saat 17.00 sıralarında İZBAN Cumaovası İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Aliağa istikametinden Torbalı istikametine ilerleyen İZBAN'a binen M.D., Havalimanı İstasyonu'nda, trende sigara içip, diğer yolcuları rahatsız etti. Bunun üzerine vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine M.D., Cumaovası İstasyonu'nda güvenlik görevlileri tarafından trenden indirildi. M.D., kendisini uyaran güvenlik görevlileri Seydihan Alsaç ile H.K.’ya (37) saldırıda bulundu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ...

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.D. polis tarafından gözaltına alınırken, Seydihan Alsaç ile H.K. ise sağlık ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Seydihan Alsaç, hayati tehlikesi nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Alsaç, bugün akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Alsaç'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya’da ATV takla attı: 1’i ağır 2 yaralıAntalya’da ATV takla attı: 1’i ağır 2 yaralı
Marmaris'teki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor... Turizm katilleri şimdi de bunu yaptıMarmaris'teki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor... Turizm katilleri şimdi de bunu yaptı

Anahtar Kelimeler:
İzmir sigara akaryakıt istasyonu tren darp İZBAN
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail basınından ABD iddiası! Trump: "Kontrol bizde", Tahran'da ilk kez görüldü

İsrail basınından ABD iddiası! Trump: "Kontrol bizde", Tahran'da ilk kez görüldü

Macron: "İran'da askeri müdahale büyük hata olur"

Macron: "İran'da askeri müdahale büyük hata olur"

PFDK Başkanı ve yönetimi toplu istifa kararı aldı

PFDK Başkanı ve yönetimi toplu istifa kararı aldı

Gümüş fiyatları 13 yıl sonra zirvede! "Yatırımcısına yüzde 28 kazandırdı"

Gümüş fiyatları 13 yıl sonra zirvede! "Yatırımcısına yüzde 28 kazandırdı"

Paylaşım gündem oldu! "Belki" diyerek dünyaya duyurdular

Paylaşım gündem oldu! "Belki" diyerek dünyaya duyurdular

İsrail geniş çaplı siber saldırı başlattı

İsrail geniş çaplı siber saldırı başlattı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.