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İzmir'de katliam gibi cinayet: 3 kardeş, otomatik av tüfeği ile öldürüldü!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde katliam gibi cinayet haberi geldi. Hacıhasan Mahallesi eski muhtarı Metin Uçar, 50, 52 ve 55 yaşlarındaki 3 kardeşi av tüfeği ile öldürdü.

İzmir'de katliam gibi cinayet: 3 kardeş, otomatik av tüfeği ile öldürüldü!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 3 kardeş, çıkan kavgada otomatik av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

İZMİR'DE KORKUNÇ CİNAYET

İzmir de katliam gibi cinayet: 3 kardeş, otomatik av tüfeği ile öldürüldü! 1
(İbrahim Dinç)

Korkunç olay, dün saat 23.30 sıralarında Ödemiş'in Hacıhasan Mahallesi'nde meydana geldi.

Eski Hacıhasan Mahallesi muhtarı Metin Uçar ile 52 yaşındaki Şahin Dinç, 55 yaşındaki Latif Dinç ve 50 yaşındaki İbrahim Dinç (50) kardeşler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

3 KARDEŞİ KATLETTİ

İzmir de katliam gibi cinayet: 3 kardeş, otomatik av tüfeği ile öldürüldü! 2
(Latif Dinç)

Tartışma kısa sürede büyüdü. Metin Uçar, yanında bulundurduğu otomatik av tüfeğiyle 3 kardeşe ateş etti.

Silah sesini duyan çevredekiler, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, 3 kardeşin olay yerinde öldüğünü belirledi. Kardeşlerin cansız bedenleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İzmir de katliam gibi cinayet: 3 kardeş, otomatik av tüfeği ile öldürüldü! 3
(Şahin Dinç)

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, jandarmaya teslim olan Metin Uçar suçunu itiraf etti.

(DHA)

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İzmir
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