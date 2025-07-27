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İzmir'de kavurucu aıcaklar sahilleri doldurdu: Uzmanlardan uyarılar geldi

İzmir'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava dalgası yaşamı olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar serinlemek için sahillere akın ederken, uzmanlar güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Meteoroloji, sıcakların çarşamba gününe kadar devam edeceğini belirtiyor.

İzmir'de kavurucu aıcaklar sahilleri doldurdu: Uzmanlardan uyarılar geldi
Sedef Karatay

İzmir, Temmuz ayının son günlerinde adeta bir fırın gibi. Ege Bölgesi genelinde etkili olan aşırı sıcaklar, İzmirlileri bunaltıyor. Termometreler gün içinde 40 dereceyi aşarken, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmak adeta imkansız hale geliyor. Bu durumdan en çok etkilenenler ise kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar oluyor. Sıcak havadan bunalan İzmirliler, hafta sonunu fırsat bilerek sahillere akın etti.

İzmir de kavurucu aıcaklar sahilleri doldurdu: Uzmanlardan uyarılar geldi 1

Özellikle Çeşme, Alaçatı, Gümüldür ve Kuşadası gibi popüler tatil beldelerinde yoğunluk yaşandı. Plajlar, sabahın erken saatlerinden itibaren dolmaya başlarken, denize girenler ve güneşlenenler serinlemeye çalıştı. Sahillerde cankurtaranlar da olası boğulma vakalarına karşı teyakkuzda bekledi.

Ancak uzmanlar, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor. Güneş çarpması, sıcak bitkinliği ve dehidrasyon gibi sorunların yaşanabileceğini belirten doktorlar, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması, bol sıvı tüketilmesi ve güneş kremi kullanılması gerektiği konusunda uyarıyor.

İzmir de kavurucu aıcaklar sahilleri doldurdu: Uzmanlardan uyarılar geldi 2

Ayrıca, açık renkli ve bol giysiler tercih edilmesi, şapka ve güneş gözlüğü kullanılması da öneriliyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Bölgesi'nde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, çarşamba gününe kadar etkisini sürdüreceğini bildirdi.

İzmir'de beklenen en yüksek hava sıcaklığının 40 derece, Aydın ve Manisa'da ise 43 dereceye kadar çıkabileceği belirtildi. Bu nedenle yetkililer, vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını ve gerekli önlemleri almalarını tavsiye ediyor.

İzmir de kavurucu aıcaklar sahilleri doldurdu: Uzmanlardan uyarılar geldi 3

İzmir'de etkisini sürdüren sıcak hava dalgası, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Vatandaşların sağlığını korumak için gerekli önlemleri alması ve Meteoroloji'nin uyarılarını dikkate alması büyük önem taşıyor. Sıcakların çarşamba gününe kadar devam edeceği göz önünde bulundurularak, özellikle risk grubunda bulunanların daha dikkatli olması gerekiyor.

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