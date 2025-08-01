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İzmir'de kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor: Uzmanlardan uyarılar geliyor...

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası İzmir'i de etkisi altına aldı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte, yetkililer ve uzmanlar vatandaşları güneşin en etkili olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor. Özellikle kronik rahatsızlığı olanlar ve yaşlılar için riskin arttığı belirtiliyor.

İzmir'de kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor: Uzmanlardan uyarılar geliyor...

Türkiye, Temmuz ayının son günlerinde adeta bir sıcak hava cehennemine dönüştü. Birçok ilde sıcaklık rekorları kırılırken, Ege Bölgesi'nin gözde şehri İzmir de bu durumdan payını alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, İzmir'de sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerinde seyrediyor. Gün içinde hissedilen sıcaklık değerleri 40 derecenin üzerine çıkarken, nem oranının da yüksek olmasıyla birlikte bunaltıcı bir hava hakim.

Ülke genelinde en yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 47,3 derece olarak ölçülürken, İzmir'de de durum pek farklı değil. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmak adeta bir işkenceye dönüşüyor. Uzmanlar, bu tür havalarda bol sıvı tüketilmesi, güneşin en etkili olduğu saatlerde dışarı çıkılmaması ve hafif giysiler tercih edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Ayrıca, klima kullanımı konusunda da dikkatli olunması, ani sıcaklık değişimlerinden kaçınılması önem taşıyor.

Sağlık Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yaparak, sıcak çarpmasına karşı alınması gereken önlemleri hatırlattı. Açıklamada, "Sıcak çarpması, vücut sıcaklığının aşırı yükselmesi sonucu ortaya çıkan ciddi bir sağlık sorunudur. Belirtileri arasında baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, hızlı nabız ve bilinç kaybı yer almaktadır. Bu belirtilerden herhangi birini yaşayan kişilerin derhal tıbbi yardım alması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi de sıcak havalara karşı bir dizi önlem aldı. Kentin farklı noktalarına su sebilleri yerleştirilirken, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz su dağıtımı yapılıyor. Ayrıca, toplu taşıma araçlarında klima kullanımının artırılması ve parklarda gölgelik alanların oluşturulması gibi çalışmalar da devam ediyor.

Sıcak havaların etkisinin birkaç gün daha sürmesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, hafta sonundan itibaren sıcaklıkların kademeli olarak düşeceğini ve mevsim normallerine döneceğini tahmin ediyor. Ancak, bu süre zarfında vatandaşların dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması büyük önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir sıcaklık
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