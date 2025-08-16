İzmir'de korku dolu anlar! Alevler bir anda binayı sardı, 4 eve sıçradı

Konak ilçesi Kadifekale semti 1 Kadriye Mahallesi 628 Sokak'ta bulunan bir hurda deposunda, saat 12.30 sıralarında elektrik sayacından yangın çıktı.

4 EVE SIÇRADI

Alevler, kısa sürede tüm binayı sarıp, arka tarafındaki 4 eve de sıçradı. İhbarla olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

VATANDAŞLAR BAZI EŞYALARINI GÜÇLÜKLE ÇIKARDI

Vatandaşlar, bazı eşyalarını ve patlama ihtimaline karşı mutfak tüplerini dışarı çıkararak alevlerden kurtardı.

Polis ekipleri de çevre güvenliğini aldı.

Vatandaşlar yanan evlerini endişeli şekilde izlerken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Olay yerinden ilk kareler;

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır