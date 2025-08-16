HABER

İzmir'de korku dolu anlar! Alevler bir anda binayı sardı, 4 eve sıçradı

İzmir'de bir hurda deposunda elektrik sayacından yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken, bitişikteki 4 eve de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Konak ilçesi Kadifekale semti 1 Kadriye Mahallesi 628 Sokak'ta bulunan bir hurda deposunda, saat 12.30 sıralarında elektrik sayacından yangın çıktı.

4 EVE SIÇRADI

Alevler, kısa sürede tüm binayı sarıp, arka tarafındaki 4 eve de sıçradı. İhbarla olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

VATANDAŞLAR BAZI EŞYALARINI GÜÇLÜKLE ÇIKARDI

Vatandaşlar, bazı eşyalarını ve patlama ihtimaline karşı mutfak tüplerini dışarı çıkararak alevlerden kurtardı.

Polis ekipleri de çevre güvenliğini aldı.

Vatandaşlar yanan evlerini endişeli şekilde izlerken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Olay yerinden ilk kareler;

İzmir de korku dolu anlar! Alevler bir anda binayı sardı, 4 eve sıçradı 1

İzmir de korku dolu anlar! Alevler bir anda binayı sardı, 4 eve sıçradı 2İzmir de korku dolu anlar! Alevler bir anda binayı sardı, 4 eve sıçradı 3İzmir de korku dolu anlar! Alevler bir anda binayı sardı, 4 eve sıçradı 4
İzmir de korku dolu anlar! Alevler bir anda binayı sardı, 4 eve sıçradı 5İzmir de korku dolu anlar! Alevler bir anda binayı sardı, 4 eve sıçradı 6İzmir de korku dolu anlar! Alevler bir anda binayı sardı, 4 eve sıçradı 7
İzmir de korku dolu anlar! Alevler bir anda binayı sardı, 4 eve sıçradı 8İzmir de korku dolu anlar! Alevler bir anda binayı sardı, 4 eve sıçradı 9

(DHA)

