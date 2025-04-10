İzmir’de kritik zirve! Türk dünyası polis akademileri platformu kuruluyor

Polislikte güncel gelişmeler İzmir’de değerlendirilecek. Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Yönetimi ve Eğitimi Araştırma Merkezi Müdürlüğü koordinesinde, Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’nın iş birliğiyle düzenlenecek olan “Polislikte Güncel Gelişmeler: Eğitim, Strateji ve İş Birliği Uluslararası Sempozyumu”, 11-12 Nisan 2025 tarihleri arasında İzmir Seferihisar Polis Moral Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Polislik alanında yaşanan güncel gelişmelerin ele alınacağı sempozyumda, katılımcı ülkelerin polis akademisi temsilcileri kendi eğitim sistemlerini tanıtarak başarılı uygulama örneklerini paylaşacak; eğitimde karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri ve yeni stratejik bakış açıları ortaya konulacak. Sempozyumun temel hedeflerinden biri ise Türk Dünyası Polis Akademileri Platformu’nun kurulması olacak

Sempozyuma; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanlıklarından heyetler katılacak.

Uluslararası düzeyde polis eğitimi, strateji geliştirme ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan sempozyum, katılımcı ülkeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımına önemli katkılar sunacak.