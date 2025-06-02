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İzmir'de kriz sürüyor! Çöp toplama grevinde dördüncü gün: Belediye Başkanı Tugay'dan dikkat çeken hareket

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde çalışan binlerce işçi, toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamaması üzerine greve çıkmıştı. Dördüncü günün gece saatlerinde, İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay, grev nedeniyle toplanmayan çöpleri topladı.

İzmir'de kriz sürüyor! Çöp toplama grevinde dördüncü gün: Belediye Başkanı Tugay'dan dikkat çeken hareket
Begüm Özkaynak

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı, İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çeşitli hizmet alanlarında görev yapan Genel-İş Sendikasına üye işçileri 28 Mayıs gecesi başladığı grevi sürdürüyor.

Çalışan yaklaşık 23 bin işçinin, toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle başlattığı grev, dördüncü gününde hız kesmeden devam ederken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan dikkat çeken bir hareket geldi.

GÜNDÜZ SAATLERİNDE GERİLİM YÜKSELMİŞTİ

İşçilerin tepkilerine sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla yanıt veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Söke söke alacağız nidaları duyuluyor. Gerçekten sormak istiyorum; söke söke nasıl alacaksınız ve kimden alacaksınız?” ifadeleriyle tepki göstermişti. Grev sürecinin kamu kaynaklarını ilgilendirdiğini hatırlatan Tugay, “Kar eden bir fabrika değiliz. Belediyeler kamu kurumudur. Bütçeleri halkın vergileriyle oluşturulur ve Meclis onayıyla belirlenir” demişti.

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BAŞKAN TUGAY, ÇÖPLERİ TOPLAMAYA GELDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise bir grup çalışanı yanına alarak çöp toplamak için Kordon'a geldi. Tugay ve beraberindekiler bölgedeki çöpleri topladıkları görüldü.

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İşçiler, "Bu çöp bizim ekmeğimiz. İşçi ekmeğini koruyor" ifadelerini kullanırken, Belediye Başkanı Tugay, "Grev yapan insanlar işyerini terk eder ve evlerine gider. Sizin işinizi ben yapıyorum burada. İzmir'in hakkını yedirmeyeceğim size" dedi.

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İşçi İzmir grev çöp Cemil Tugay
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