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İzmir'de maki, Bursa'da orman yangını! Çok sayıda ekip seferber oldu

İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Yaylayurt Mahallesi'nde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen takviye ekiplerle birlikte yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bursa'da ise tarım alanında çıkan yangın ormana sıçradı.

İzmir'de maki, Bursa'da orman yangını! Çok sayıda ekip seferber oldu

Yangın, Dikili ilçesine bağlı Yaylayurt Mahallesi mevkiindeki tarım arazisinde saat 14.05'te çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçrarken, ilk müdahale saat 14.10'da gerçekleştirildi.

İzmir de maki, Bursa da orman yangını! Çok sayıda ekip seferber oldu 1

Yangının büyümesi üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangını kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan yoğun müdahale başlatılırken, bölgeye takviye ekipler de yönlendirildi.

İzmir de maki, Bursa da orman yangını! Çok sayıda ekip seferber oldu 2

ALEVLERE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Alevlere Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz ve 4 dozerle müdahale sürüyor. Alevlere ilk müdahale 5 dakika içinde yapıldığı bildirildi.

İzmir de maki, Bursa da orman yangını! Çok sayıda ekip seferber oldu 3

BURSA'DA TARIM ALANINDA ÇIKAN YANGIN ORMANA SIÇRADI

Bursa'nın Orhaneli yolu Gökçeören mevkisinde tarım arazisinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ormanlık alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.

İzmir de maki, Bursa da orman yangını! Çok sayıda ekip seferber oldu 4

Yangına havadan 4 yangın söndürme helikopteriyle müdahale edilirken, karadan ise arazözler ve çok sayıda ekibin yanı sıra vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor. Rüzgarın etkisiyle yön değiştiren alevlerin Gökçeören'in tanınan simalarına ait villaların bulunduğu bölgeye doğru ilerlediği öğrenildi. Ekiplerin alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İzmir de maki, Bursa da orman yangını! Çok sayıda ekip seferber oldu 5

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir
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