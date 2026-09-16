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İzmir'de mide bulandıran olay! Bir kadın, 6 erkek tarafından darbedilip cinsel saldırıya uğradığını iddia etti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 29 yaşındaki N.M. adlı kadın, bir evde 6 erkek tarafından darbedilerek cinsel saldırıya uğradığını söyledi ve şikayetçi oldu. Darp ve cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İzmir'de mide bulandıran olay! Bir kadın, 6 erkek tarafından darbedilip cinsel saldırıya uğradığını iddia etti

Kan donduran olayın adresi İzmir'in Kemalpaşa ilçesi oldu. Alınan bilgiye göre, N.M. (29), Ören 75. Yıl Mahallesi'nde bir evde 6 erkek tarafından darbedilerek cinsel saldırıya uğradığını öne sürdü ve şikayetçi oldu.

6 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir de mide bulandıran olay! Bir kadın, 6 erkek tarafından darbedilip cinsel saldırıya uğradığını iddia etti 1

Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince B.O, N.E, Y.E.O, M.B. ve Y.Ç. Kemalpaşa'da, A.I. ise Batman'da yakalandı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.Ç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer şüpheliler tutuklandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir cinsel saldırı
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