İzmir'de mide bulandıran olay! Bir kadın, 6 erkek tarafından darbedilip cinsel saldırıya uğradığını iddia etti

Kan donduran olayın adresi İzmir'in Kemalpaşa ilçesi oldu. Alınan bilgiye göre, N.M. (29), Ören 75. Yıl Mahallesi'nde bir evde 6 erkek tarafından darbedilerek cinsel saldırıya uğradığını öne sürdü ve şikayetçi oldu.

6 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince B.O, N.E, Y.E.O, M.B. ve Y.Ç. Kemalpaşa'da, A.I. ise Batman'da yakalandı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.Ç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır