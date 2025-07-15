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İzmir'de 'mühür' esareti: Uyuyakalan esnaf dükkanda mahsur kaldı!

İzmir'de zabıta ekipleri ikinci el eşya satılan bir dükkanı kaldırım işgali gerekçesiyle mühürlemişti. İş yeri sahibi o sırada içeride derin bir uykudaydı. Esnaf Raşit Bahçeli, uyanıp da kapısını açamayınca başına geleni anladı. Dışarı çıkmasıysa hiç kolay olmadı.

İzmir'de 'mühür' esareti: Uyuyakalan esnaf dükkanda mahsur kaldı!

İzmir'de zabıta ekibi bir dükkanın kapısını kapattı, mührü astı. İçeride uyuyan esnaf gözünü açınca neye uğradığını şaşırdı. Raşit Bahçeli önce güldü sonra cam yerine tıkladı ve bağırıp sesini duyurmaya çalıştı.

Show Ana Haber'de yer alan habere göre; Yok artık dedirten olay İzmir Karşıyakada yaşandı. İkinci el eşya satan esnafın dükkanı kaldırıma taşmıştı. Ekipler ikinci kez Raşit Bahçeli'nin kapısına dayandı.

İzmir de mühür esareti: Uyuyakalan esnaf dükkanda mahsur kaldı! 1

Zabıta memurları iş yerini mühürlerken sabaha kadar taksi şoförlüğü yapan 64 yaşındaki esnafsa içeride derin bir uykudaydı. Şoku atlatıp telefona sarıldı.

İzmir de mühür esareti: Uyuyakalan esnaf dükkanda mahsur kaldı! 2

Dükkanda mahsur kalan Raşit Bahçeli, "Bir telefon kadar yakınım diyor. Aramadan mühürü basıyorlar gidiyorlar. Çaycı çayımı söyleyecektim. Bir baktım ben içeride, kapım mühürlü. Başladım kahkaha atmaya kendi kendime. Memur geldi. Kendileri açtılar. Tamam dediler çıkabilirsin." dedi.

İzmir de mühür esareti: Uyuyakalan esnaf dükkanda mahsur kaldı! 3

Esaretten kurtulan Raşit Bahçeli'nin bir depoya kaldırılan eşyalarına ne olacağı sorusuysa şimdilik yanıtsız.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir
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